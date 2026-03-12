Мать блогера, пропавшего на Пхукете, поделилась подозрениями относительно сына

Мать российского блогера и танцора, который исчез на тайском острове Пхукет, сказала, что тот мог употреблять запрещенные вещества перед тем как пропал.
Как утверждает 360.ru, женщине показались странными реакции блогера во время их последнего перед исчезновением разговора. Каких бы то ни было подробностей не приводится. Мать блогера также сказала, что неизвестно, где конкретно ее сын был во время разговора.
Как сообщалось, у родителей нет связи с сыном с 19 января. Он отправился Таиланд, чтобы перезимовать, а затем должен был вылететь в Камбоджу, чтобы пересечь границу и вернуться обратно в Таиланд. Его приятель вернулся, а сам блогер пропал. Семья обратилась в местную полицию и консульство.
Блогер незадолго до исчезновения говорил, что у него закончились деньги и потерялись документы.
