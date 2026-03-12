Мать блогера, пропавшего на Пхукете, поделилась подозрениями относительно сына

Как сообщалось, у родителей нет связи с сыном с 19 января. Он отправился Таиланд, чтобы перезимовать, а затем должен был вылететь в Камбоджу, чтобы пересечь границу и вернуться обратно в Таиланд. Его приятель вернулся, а сам блогер пропал. Семья обратилась в местную полицию и консульство.