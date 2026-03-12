Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в Курской области

По его словам, дрон украинских войск атаковал молочную ферму. В результате пострадал 60-летний мужчина. У него диагностированы травмы средней степени тяжести: минно-взрывная травма, огнестрельное ранение головы, а также осколочные ранения левой руки и ноги.