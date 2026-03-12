Ричмонд
Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в Курской области

Дрон украинских войск атаковал молочную ферму.

Источник: Комсомольская правда

В Кореневском районе Курской области мужчина получил ранения в результате атаки беспилотника украинской армии. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По его словам, дрон украинских войск атаковал молочную ферму. В результате пострадал 60-летний мужчина. У него диагностированы травмы средней степени тяжести: минно-взрывная травма, огнестрельное ранение головы, а также осколочные ранения левой руки и ноги.

Хинштейн уточнил, что бригада скорой помощи уже доставляет мужчину в Курскую областную больницу, где ему окажут необходимую медицинскую помощь.

«Наши врачи окажут ему необходимую помощь. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления. Вновь напоминаю, что в приграничье крайне небезопасно. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны», — написал он на платформе Max.

Ранее в Каховском округе при ударе украинской армии погиб 55-летний фермер. Вражеский беспилотник нанес удар по автомобилю мирного жителя.

