Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в Курской области

В Кореневском районе Курской области мужчина получил ранения в результате атаки беспилотника украинской армии. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.
По его словам, дрон украинских войск атаковал молочную ферму. В результате пострадал 60-летний мужчина. У него диагностированы травмы средней степени тяжести: минно-взрывная травма, огнестрельное ранение головы, а также осколочные ранения левой руки и ноги.
Хинштейн уточнил, что бригада скорой помощи уже доставляет мужчину в Курскую областную больницу, где ему окажут необходимую медицинскую помощь.
«Наши врачи окажут ему необходимую помощь. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления. Вновь напоминаю, что в приграничье крайне небезопасно. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны», — написал он на платформе Max.
Ранее в Каховском округе при ударе украинской армии погиб 55-летний фермер. Вражеский беспилотник нанес удар по автомобилю мирного жителя.