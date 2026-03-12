Два человека пострадали при падении наледи с крыш в Пензе

Оба инцидента произошли 11 марта. Днем на улице Циолковского глыба льда упала на 68-летнюю женщину, которая была госпитализирована с тяжелыми травмами. В рамках расследования уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» задержан директор управляющей компании, ответственной за содержание здания. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.