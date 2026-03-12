Ричмонд
Два человека пострадали при падении наледи с крыш в Пензе

В Пензе двое пенсионеров госпитализированы после падения наледи с крыш жилых домов. СК возбудил уголовные дела, задержан директор управляющей компании.

Источник: РИА "Новости"

В Пензе возбуждены уголовные дела по фактам травмирования прохожих из-за схода снега и льда с кровель многоквартирных домов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Оба инцидента произошли 11 марта. Днем на улице Циолковского глыба льда упала на 68-летнюю женщину, которая была госпитализирована с тяжелыми травмами. В рамках расследования уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» задержан директор управляющей компании, ответственной за содержание здания. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Второе происшествие зафиксировано на улице Фрунзе. Там наледь обрушилась на 74-летнего мужчину. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая помощь.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и намерены дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за своевременную очистку крыш.