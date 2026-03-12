Мальчик, погибший в Звенигороде, пытался цепляться за лед Москвы-реки

Трое подростков пропали ушли гулять 7 марта и не вернулись. На берегу реки нашли их личные вещи. Один из рыбаков утверждал, что видел их тонувшими. По версии следствия, дети могли провалиться под лед. Тело одного из них нашли водолазы примерно в двух километрах ниже по течению Москвы-реки от предполагаемого места трагедии.