Мальчик, погибший в Звенигороде, пытался цепляться за лед Москвы-реки

Школьник, погибший в Звенигороде, до последнего пытался цепляться за лед Москвы-реки, заявил руководитель ПСО № 1 «Мособлпожспаса» Сергей Тепленин, которого цитирует «Российская газета».
Тепленин заявил, что в 3.30 эксперты заметили Характерный облом льда, рядом с которым на протяжении 50 метров были видны следы зацепов рук.
Предполагается, что школьник пытался выбраться из холодной воды, но лед был слишком хрупким.
Трое подростков пропали ушли гулять 7 марта и не вернулись. На берегу реки нашли их личные вещи. Один из рыбаков утверждал, что видел их тонувшими. По версии следствия, дети могли провалиться под лед. Тело одного из них нашли водолазы примерно в двух километрах ниже по течению Москвы-реки от предполагаемого места трагедии.
Читайте материал «Радиус поиска пропавших в Подмосковье детей снова увеличили».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.