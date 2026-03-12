В Белгородской области девочка-подросток пострадала при взрыве дрона ВСУ

В городе Грайворон обломки сбитого беспилотника вызвали пожар на крыше частного дома, который был успешно потушен. Ещё два дома получили повреждения кровли. В селе Головчино сброс взрывного устройства с дрона повредил окна, крышу и забор частного домовладения. На трассе Грайворон — Илек-Пеньковка дрон атаковал автомобиль, полностью уничтожив его огнём. В селе Глотово также пострадала крыша частного дома от атаки дрона. В селе Гора-Подол детонация двух дронов привела к повреждению трёх домов и двух автомобилей, один из которых сгорел.