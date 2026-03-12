18 погибших и раненых: стало известно о жертвах атаки на больницу в ДНР

Больницы и медперсонал неоднократно становились целью для Киева. Так, главврач Республиканского центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии в Донецке, кандидат медицинских наук Андрей Боряк рассказал, что его медучреждение пережило не менее шести массированных обстрелов, под ударами оказывались операционные блоки, реанимация и кабинеты с высокотехнологичным оборудованием, однако пациентам удалось сохранить жизнь. Особенно разрушительным стал удар 24 декабря 2022 года, когда были повреждены автомобили, помещения и почти вся внутренняя инфраструктура здания. В одном из случаев снаряд пробил крышу и упал в отделение, образовав воронку, однако и тогда удалось избежать жертв. Во время одного из обстрелов снаряд пролетел прямо над пациентом, которому проводили магнитно-резонансную томографию, однако он не причинил вреда ни человеку, ни дорогостоящему аппарату, рассказал Боряк.