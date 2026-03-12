18 погибших и раненых: стало известно о жертвах атаки на больницу в ДНР

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками медицинское учреждение в Донецкой народной республике, жертвами атаки противника стали восемь медработников, еще десять человек пострадали, сообщили в Минобороны РФ.
Что известно об атаке на донецкую больницу.
По данным ведомства, украинские боевики провели атаку на гражданский объект около 03.40 по мск 10 марта. В направлении медучреждения противник выпустил четыре беспилотника самолетного типа. В этот момент в здании находились более 130 пациентов и примерно 50 сотрудников.
В результате удара восемь медиков погибли на месте, еще девять медработников и один человек, вероятно, пациент, получили различные ранения.
В Минобороны атаку на медучреждение назвали терактом.
В министерстве подчеркнули, что атакованный Киевом объект никогда не использовался в военных целях и назвали случившееся терактом. В оборонном ведомстве указали, что преднамеренная атака на гражданский объект стала «грубейшим нарушением международного гуманитарного права и норм человеческой морали».
Киев бьет по больницам и врачам.
Больницы и медперсонал неоднократно становились целью для Киева. Так, главврач Республиканского центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии в Донецке, кандидат медицинских наук Андрей Боряк рассказал, что его медучреждение пережило не менее шести массированных обстрелов, под ударами оказывались операционные блоки, реанимация и кабинеты с высокотехнологичным оборудованием, однако пациентам удалось сохранить жизнь. Особенно разрушительным стал удар 24 декабря 2022 года, когда были повреждены автомобили, помещения и почти вся внутренняя инфраструктура здания. В одном из случаев снаряд пробил крышу и упал в отделение, образовав воронку, однако и тогда удалось избежать жертв. Во время одного из обстрелов снаряд пролетел прямо над пациентом, которому проводили магнитно-резонансную томографию, однако он не причинил вреда ни человеку, ни дорогостоящему аппарату, рассказал Боряк.
Отметим, летом 2025 года пресс-служба Минздрава ДНР сообщала, что с начала спецоперации жертвами украинских ударов в регионе стали восемь медицинских работников. Все они погибли во время исполнения служебных обязанностей. В их числе — фельдшер и санитар скорой помощи в Горловке, в машину которых попал украинский дрон.