В Самарской области пропали двое детей

Правоохранительные органы в Самарской области разыскивают двух несовершеннолетних, которые ушли из дома 11 марта и до настоящего времени не вернулись.

Источник: Аргументы и факты

Правоохранительные органы в Самарской области разыскивают двух несовершеннолетних, которые ушли из дома 11 марта и до настоящего времени не вернулись. Об этом сообщило главное управление МВД по региону в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, речь идет о мальчике и девочке, жителей Новокуйбышевска 2010 и 2016 годов рождения, которые около 14:00 ушли из дома по проспекту Победы.

В МВД сообщили, что на розыск детей ориентирован весь личный состав городского отдела полиции. Ориентировки с приметами распространены также среди других правоохранительных органов и волонтерских организаций, участвующих в поисках.

