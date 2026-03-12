Несовершеннолетние брат с сестрой пропали в Самарской области

Ранее сообщалось, что в Подмосковье развернулись масштабные поиски сразу трёх подростков, которые ушли гулять в район реки в Звенигороде и не вернулись. Алина, Богдан и Иван могли устроить пикник на берегу реки после чего, как считается, вышли на лёд и провалились. Спасатели и волонтёры круглосуточно обследуют район на лодках и снегоходах. По последним данным, тело одного из несовершеннолетних нашли в двух километрах ниже по течению.