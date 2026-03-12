В Волжском ищут вандалов, повредивших «умные» домофоны

В городе Волжском Волгоградской области разыскивают несовершеннолетних вандалов, которые разгромили несколько подъездных домофонов в МКД.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, несколько «умных» устройств было повреждено в девятиэтажном доме № 75 по улице Мира. Злоумышленники попали на видео, записанное таким домофоном.
— По данному факту в Отделе полиции № 3 города Волжского назначена проверка с целью установления несовершеннолетних и принятия мер реагирования по отношению к ним и их законным представителям, — сообщили в Главке.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.
