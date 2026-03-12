Ричмонд
+5°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Спас Град»: шансов найти пропавших в Звенигороде детей живыми практически нет

Руководитель отделения отряда «Спас Град» по Москве и Московской области Юрий Шитиков заявил, что надежды на спасение двоих детей, пропавших в Звенигороде 7 марта, практически нет.

Руководитель отделения отряда «Спас Град» по Москве и Московской области Юрий Шитиков заявил, что надежды на спасение двоих детей, пропавших в Звенигороде 7 марта, практически нет. Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

«Всегда можно верить в лучшее. Но, видимо, все закончится плохо», — сказал Шитиков. По его словам, поиски идут круглосуточно — днём работают водолазы, ночью ведётся визуальный контроль.

Спасатели столкнулись с серьёзными трудностями. Когда поиски только начинались, Москва-река была на две трети покрыта льдом. Сейчас начался ледоход, который сильно осложняет работу бригад.

Напомним, 11 марта водолазы подняли со дна тело 12-летнего мальчика, который пропал вместе с двумя друзьями. Поиски остальных детей продолжаются. Версия о том, что подростки могли заблудиться и выжить, уже не рассматривается как основная.

Ранее сообщалось, что два мальчика и девочка гуляли втроем вблизи реки. По всей видимости, они провалились под лед, прохожие слышали крики.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.