В США произошла стрельба в университете, есть тяжелораненые

Местное издание The Virginian-Pilot уточняет, что пострадавшие доставлены в госпиталь Sentara Norfolk General, где им оказывают медицинскую помощь. В момент нападения в университете проходила экскурсия для учащихся школ Норфолка. Все дети были оперативно изолированы в безопасных помещениях, в настоящий момент они находятся вне опасности. На месте происшествия также развернуты агенты федеральных ведомств ATF и ФБР.