В США произошла стрельба в университете, есть тяжелораненые

В американском университете Старого Доминиона произошла стрельба. Двое пострадавших госпитализированы, стрелявший нейтрализован. Ведется расследование инцидента.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Два человека, получившие огнестрельные ранения при стрельбе в Университете Старого Доминиона (ODU) в городе Норфолк, остаются в критическом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал WTKR.

Согласно данным полиции штата, стрельба произошла в квартале 1200 на Западной 49-й улице, рядом с корпусом Constant Hall. Нападавший был оперативно нейтрализован сотрудниками правоохранительных органов. Его личность и мотивы преступления на данный момент остаются неизвестными.

На месте ЧП работают полиция Норфолка, служба безопасности университета и полиция штата Вирджиния. Власти настоятельно просят граждан избегать прилегающих территорий, а для оказания поддержки на арене Chartway (Big Blue Room) открыт информационный центр.

Местное издание The Virginian-Pilot уточняет, что пострадавшие доставлены в госпиталь Sentara Norfolk General, где им оказывают медицинскую помощь. В момент нападения в университете проходила экскурсия для учащихся школ Норфолка. Все дети были оперативно изолированы в безопасных помещениях, в настоящий момент они находятся вне опасности. На месте происшествия также развернуты агенты федеральных ведомств ATF и ФБР.

Губернатор штата Эбигейл Спанбергер заявила, что держит ситуацию на личном контроле, и поблагодарила экстренные службы за работу.

