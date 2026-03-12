Fars: вдова убитого лидера Ирана Али Хаменеи осталась жива

«Жена убитого лидера революции жива, и первоначальные сообщения о ее гибели были неверными», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 79-летняя Ходжасте Багерзаде получила ранение 28 февраля, когда находилась в резиденции в Тегеране вместе с супругом и другим родственниками. Женщина впала в кому, врачи боролись за ее жизнь, однако спасти не смогли. О смерти женщины стало известно 2 марта.
Напомним, источник в Тегеране сообщил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения после авиаудара. По их данным, аятоллу госпитализировали в отделение интенсивной терапии больницы Сина, пишет «360».
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше