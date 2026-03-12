Fars: вдова убитого лидера Ирана Али Хаменеи осталась жива

Ранее сообщалось, что 79-летняя Ходжасте Багерзаде получила ранение 28 февраля, когда находилась в резиденции в Тегеране вместе с супругом и другим родственниками. Женщина впала в кому, врачи боролись за ее жизнь, однако спасти не смогли. О смерти женщины стало известно 2 марта.