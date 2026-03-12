Ричмонд
Fars: вдова убитого лидера Ирана Али Хаменеи осталась жива

Сообщения о смерти Ходжасте Багерзаде оказались ошибочными, сообщили источники.

Источник: Аргументы и факты

Вдова верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего в своей резиденции при ударе США и Израиля, выжила, данные о ее смерти были ошибочными, пишет агентство Fars.

«Жена убитого лидера революции жива, и первоначальные сообщения о ее гибели были неверными», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 79-летняя Ходжасте Багерзаде получила ранение 28 февраля, когда находилась в резиденции в Тегеране вместе с супругом и другим родственниками. Женщина впала в кому, врачи боролись за ее жизнь, однако спасти не смогли. О смерти женщины стало известно 2 марта.

Напомним, источник в Тегеране сообщил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения после авиаудара. По их данным, аятоллу госпитализировали в отделение интенсивной терапии больницы Сина, пишет «360».

