ГАИ Татарстана предложила ужесточить наказание за нарушения с детьми в машине

В Госсовете Татарстана обсудили ситуацию с аварийностью на дорогах республики. По данным Госавтоинспекции, несмотря на снижение общего числа ДТП, выросло количество погибших. Ведомство предложило увеличить штрафы и сроки лишения прав за грубые нарушения ПДД, если в машине находятся дети.
Аварийность на дорогах обсудили в Госсовете Татарстана.
Ситуацию с аварийностью на дорогах республики рассмотрели на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку. Показатели прошлого года оказались тревожными: в республике произошло около 3,3 тыс. ДТП, в которых погибли 345 человек, а более 4 тыс. получили травмы различной степени тяжести.
С начала этого года количество ДТП в Татарстане несколько сократилось, но число погибших увеличилось, констатировал заместитель начальника Госавтоинспекции Татарстана Айрат Самигуллин.
За январь-февраль в республике произошло 357 аварий. В этих ДТП погибли 52 человека, еще 456 получили травмы. При этом, как отметил представитель Госавтоинспекции, число погибших оказалось на 20 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число раненых выросло на 27 человек, несмотря на снижение общего количества ДТП на 15 случаев.
Он также отметил, что на рост тяжести последствий аварий повлияла плохая погода — сильный снег, метели, ветер и плохая видимость.
Наибольшее число аварий в прошлом году происходило на дорогах местного значения — более 2 тыс. случаев. На региональных и межмуниципальных трассах таких происшествий было почти в четыре раза меньше, но именно на региональных дорогах фиксируется рост основных показателей аварийности.
Выезд на встречную полосу остается главной причиной трагедий.
Среди основных причин смертельных ДТП в Татарстане по-прежнему лидируют столкновения автомобилей, наезды на пешеходов и съезды транспортных средств с дороги.
Больше половины всех смертельных аварий в текущем году произошло именно в результате столкновений. По словам Самигуллина, чаще всего такие происшествия связаны с выездом на «встречку».
Профилактическая работа в этом направлении ведется постоянно: в прошлом году сотрудники ДПС пресекли более 2 тыс. нарушений правил обгона. Также, по словам представителя ведомства, значительную роль играет освещение подобных нарушений в СМИ. В целом сотрудники ДПС выявили и пресекли более 18,5 тыс. опасных маневров на дорогах республики.
Дополнительным инструментом борьбы с нарушениями стали комплексы автоматической фиксации. Айрат Самигуллин отметил, что такие системы помогают выявлять водителей, выезжающих на «встречку». По его данным, в прошлом году камеры зафиксировали почти 2 тыс. подобных нарушений — это примерно в полтора раза больше, чем годом ранее. В этом году планируется приобрести еще около 50 комплексов фотофиксации.
Пешеходы и нетрезвые водители также остаются в группе риска.
Порядка 20% от общего числа погибших в ДТП в прошлом году стали жертвами во время наездов на пешеходов (67 человек). Значительная часть погибших оказалась на проезжей части без цели перехода дороги.
Наибольшую опасность для пешеходов представляют темное время суток, неблагоприятные погодные условия и невнимательность людей на переходах. Самигуллин отметил, что более половины погибших пешеходов стали жертвами собственной неосторожности и несоблюдения правил дорожного движения.
Число смертельных ДТП по вине самих пешеходов, напротив, сократилось. В конце марта — начале апреля в республике планируется провести профилактическое мероприятие «Пешеход».
Отдельной проблемой остаются водители в состоянии алкогольного опьянения. По данным Госавтоинспекции, в прошлом году по их вине произошло 237 ДТП, в которых погибли 54 человека и около 300 получили травмы.
За год сотрудники ГИБДД пресекли более 10 тыс. подобных нарушений, но проблема по-прежнему остается актуальной. Самигуллин отметил, что в текущем году уже произошло 11 аварий с участием нетрезвых водителей, в которых погибли четыре человека и еще 13 получили ранения. Он попросил татарстанцев сообщать о замеченных на дороге пьяных водителях.
ГАИ предлагает ужесточить наказание за нарушения с детьми в машине.
За первые два месяца года в Татарстане произошло 40 ДТП с участием детей младше 16 лет. В этих авариях один ребенок погиб и 45 получили травмы.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких ДТП увеличилось на шесть случаев, число погибших выросло на одного ребенка, а число раненых — на два.
Особую обеспокоенность у Госавтоинспекции вызывает безопасность детей-пассажиров. Самигуллин отметил, что по статистике прошлого года из 15 погибших несовершеннолетних пассажиров девять стали жертвами нарушений со стороны водителей, которые их перевозили.
Ведомство предложило усилить ответственность за грубые нарушения правил дорожного движения в случаях, когда в салоне автомобиля находятся дети. Речь идет прежде всего о вождении в состоянии опьянения и выезде на встречную полосу.
Самигуллин сообщил депутатам, что Госавтоинспекция предлагает увеличить штраф за управление автомобилем в нетрезвом виде при наличии ребенка в салоне до 50 тыс. рублей, а срок лишения водительских прав — до двух—трех лет. За выезд на встречную полосу при перевозке несовершеннолетнего предлагается установить штраф до 15 тыс. рублей и лишение прав на срок от шести месяцев до одного года.
Председатель Комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров сообщил, что инициатива будет рассмотрена. Он пояснил, что нужно выйти с законодательной инициативой в Госдуму. Но для этого потребуется собрать больше статистики — не только по Татарстану, но и по другим регионам. Чубаров добавил, что Комитет проведет необходимую работу, направит запросы, получит статистические данные и продолжит совместную работу с Госавтоинспекцией.
Депутат Игорь Бикеев добавил, что в вопросах профилактики безопасности дорожного движения важно работать и с родителями. Он заявил, что регулярно наблюдает ситуации, когда матери или бабушки переходят дорогу с несовершеннолетними детьми в неположенном месте. Таким образом родственники сами подают опасный пример и фактически могут стать причиной трагедий.