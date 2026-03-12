ГАИ Татарстана предложила ужесточить наказание за нарушения с детьми в машине

За январь-февраль в республике произошло 357 аварий. В этих ДТП погибли 52 человека, еще 456 получили травмы. При этом, как отметил представитель Госавтоинспекции, число погибших оказалось на 20 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число раненых выросло на 27 человек, несмотря на снижение общего количества ДТП на 15 случаев.