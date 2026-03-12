Ричмонд
+4°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростков, портящих домофоны, разыскивают в Волжском

Сотрудников полиции заинтересовала ситуация. Которую предали огласке в социальных сетях местные жители.

Правоохранители в Волжском ищут подростков, которые намеренно портили домофоны на подъездах в доме № 75 по улице Мира, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

О происшествии полицейским стало известно из сети Интернет — при мониторинге социальных сетей они обнаружили пост, в котором местные жители рассказали о случившемся. Группа подростка испортила домофоны и при этом сами они «засветились» на камерах наблюдения.

Оперативники начали проверку информации и поиск вандалов. По ее итогам будут приняты соответствующие меры реагирования.

Ранее в Волгограде был задержан 14-летний подросток, который ухитрился наворовать сигарет почти на 300 тысяч рублей.