Бойня в синагоге: «активный стрелок» открыл огонь в Мичигане

Из-за атаки на религиозный объект силовики во всем штате перешли на усиленный режим несения службы. Представители второго округа полиции штата Мичиган, которые также подтвердили информацию об инциденте, заявили, что в связи с нападением «патрулирование будет усилено и в других культовых сооружениях региона».