В Ростове женщина получила 18 лет колонии за убийство младенца

Суд признал 36-летнюю жительницу Таганрога виновной в убийстве шестимесячного ребенка и покушении на убийство его брата.

Источник: Аргументы и факты

Суд признал 36-летнюю жительницу Таганрога виновной в убийстве шестимесячного ребенка и покушении на убийство его брата. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Ростовской области.

В ведомстве сообщили, что следствием и судом установлено: в ноябре 2024 года женщина, находясь по месту жительства в Таганроге, нанесла шестимесячным детям телесные повреждения в область головы и тела.

После этого она поместила избитых младенцев в сумки-переноски и оставила их возле магазина. В результате один мальчик скончался, второго ребенка удалось спасти.

Следствие установило, что преступление было совершено женщиной в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил ее к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Улан-Удэ женщина инсценировала гибель ребенка после несчастного случая.