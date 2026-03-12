На Кубани выявили превышение ПДК бензола и ксилола из-за пожара на нефтебазе

Чтобы защитить своё здоровье, ведомством рекомендуется: оставаться в помещении; не открывать окна; часто проводить влажную уборку; заменить контактные линзы на очки; пить больше жидкости; регулярно промывать глаза, нос и горло; воздержаться от курения; выходить на улицу только в маске или респираторе.