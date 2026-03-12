На Кубани выявили превышение ПДК бензола и ксилола из-за пожара на нефтебазе

В Тихорецке Краснодарского края зафиксирован рост концентрации бензола и ксилола выше допустимого уровня. Причиной стало возгорание на местной нефтебазе. Об этом сообщает телеграм-канал регионального управления Роспотребнадзора.
«По результатам максимально разовых исследований выявлено превышение ПДК по показателям бензол и ксилол. Отбор проб и проведение лабораторных исследований продолжается», — говорится в публикации.
Чтобы защитить своё здоровье, ведомством рекомендуется: оставаться в помещении; не открывать окна; часто проводить влажную уборку; заменить контактные линзы на очки; пить больше жидкости; регулярно промывать глаза, нос и горло; воздержаться от курения; выходить на улицу только в маске или респираторе.
Ранее KP.RU сообщил, что пожар на нефтебазе в Тихорецке разросся почти до четырех тысяч квадратных метров.