Ричмонд
+5°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодарском крае из-за пожара на нефтебазе зафиксировано превышение уровня вредных веществ

В Тихорецке после пожара на нефтебазе зафиксировано превышение уровня бензола и ксилола. Роспотребнадзор проводит мониторинг воздуха, на месте работают экстренные службы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

В Тихорецке Краснодарского края специалисты зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) бензола и ксилола в воздухе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В настоящее время сотрудники ведомства продолжают лабораторный контроль в пяти точках отбора проб. По результатам максимально разовых исследований выявлено превышение показателей по бензолу и ксилолу.

«По результатам максимально разовых исследований выявлено превышение ПДК по показателям бензол и ксилол. Отбор проб и проведение лабораторных исследований продолжаются», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что утром 12 марта на территории нефтебазы в пригороде Тихорецка произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА. К ликвидации ЧП привлекались 257 человек, 69 единиц техники и пожарный поезд.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше