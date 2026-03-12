В Краснодарском крае из-за пожара на нефтебазе зафиксировано превышение уровня вредных веществ

В Тихорецке Краснодарского края специалисты зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) бензола и ксилола в воздухе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
В настоящее время сотрудники ведомства продолжают лабораторный контроль в пяти точках отбора проб. По результатам максимально разовых исследований выявлено превышение показателей по бензолу и ксилолу.
«По результатам максимально разовых исследований выявлено превышение ПДК по показателям бензол и ксилол. Отбор проб и проведение лабораторных исследований продолжаются», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что утром 12 марта на территории нефтебазы в пригороде Тихорецка произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА. К ликвидации ЧП привлекались 257 человек, 69 единиц техники и пожарный поезд.