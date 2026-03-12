За шесть часов над регионами России сбили 30 украинских дронов

Большинство из БПЛА (19) были сбиты над Белгородской областью, ещё шесть — над Курской, три — над Брянской, и два — над Республикой Крым. Все цели были уничтожены за шесть часов, в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что дрон ВСУ атаковал молочную ферму в Курской области, в результате ранен мужчина. Врачебный осмотр выявил у 60-летнего пострадавшего открытое ранение головы, множественные повреждения от осколков левой руки и ноги, а также минно-взрывную травму.
