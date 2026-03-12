Неизвестный на авто въехал в здание синагоги в Мичигане и открыл стрельбу

По предварительным данным, автомобиль намеренно врезался в здание синагоги Temple Israel. После столкновения машина загорелась, а водитель начал стрелять по людям, находившимся внутри или рядом со зданием. Очевидцы сообщили о серии выстрелов. В районе происшествия наблюдается сильное задымление. На место уже прибыли полицейские и экстренные службы.