На Кубани после атаки на нефтебазу выявили превышения по бензолу в воздухе

Специалисты ведомства продолжают мониторинг качества атмосферного воздуха в пяти точках отбора. По данным максимально разовых исследований, содержание бензола и ксилола превышает допустимые нормы. Лабораторные анализы проводятся на постоянной основе.
В тушении огня задействован пожарный поезд. Всего на месте работают 257 человек и 69 единиц техники, включая силы МЧС России.
Напомним, что утром 12 марта оперативный штаб Краснодарского края сообщил о падении обломков беспилотника на территорию нефтебазы в Тихорецком районе, что спровоцировало пожар. В Минобороны России уточнили, что минувшей ночью Вооружённые силы Украины предприняли массированную атаку, запустив по российским регионам 80 дронов. Позже стало известно, что за инцидентом стоит центр спецопераций «Альфа» СБУ.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.