На Кубани после атаки на нефтебазу выявили превышения по бензолу в воздухе

Напомним, что утром 12 марта оперативный штаб Краснодарского края сообщил о падении обломков беспилотника на территорию нефтебазы в Тихорецком районе, что спровоцировало пожар. В Минобороны России уточнили, что минувшей ночью Вооружённые силы Украины предприняли массированную атаку, запустив по российским регионам 80 дронов. Позже стало известно, что за инцидентом стоит центр спецопераций «Альфа» СБУ.