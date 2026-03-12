Ричмонд
+4°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Гостиница «Восход» загорелась на Алтуфьевском шоссе, люди просят о помощи

Пожар произошел в здании гостиницы «Восход» на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы. Об этом в четверг, 12 марта, сообщило агентство городских новостей «Москва».

Пожар произошел в здании гостиницы «Восход» на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы. Об этом в четверг, 12 марта, сообщило агентство городских новостей «Москва».

По информации агентства, со второго этажа здания видно открытое горение, люди просят о помощи. Пожару якобы уже присвоили второй ранг сложности и начали эвакуацию.

Официально информацию о пожаре пока не подтвердили.

9 марта двое человек скончались при пожаре в Зеленограде. Возгорание произошло в жилом доме в районе Старое Крюково. Пожарные нашли тела погибших в квартире на девятом этаже.