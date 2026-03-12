ERT: Греция перенесла свою дипмиссию из Тегерана в Баку

Ранее сообщалось, что 7 марта одиннадцать сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране были вывезены из Ирана через пограничный пункт пропуска «Астара». Кроме того, из Тегерана в Азербайджан также были вывезены несколько сотрудников российского посольства.