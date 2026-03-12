ERT: Греция перенесла свою дипмиссию из Тегерана в Баку

Греция переместила в Азербайджан свое посольство в Иране, решение принято из соображений безопасности на фоне вооруженного конфликта в ближневосточном регионе, передает телеканал ERT, ссылаясь на пресс-секретаря министерства иностранных дел балканской страны.
«Греческое министерство иностранных дел приняло решение перенести посольство Греции из Тегерана в Баку», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 7 марта одиннадцать сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране были вывезены из Ирана через пограничный пункт пропуска «Астара». Кроме того, из Тегерана в Азербайджан также были вывезены несколько сотрудников российского посольства.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше