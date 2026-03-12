На северо-востоке Москвы горела гостиница

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 2. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит загорание на 2-м этаже административного здания. Проводится эвакуация людей. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.