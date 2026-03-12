На северо-востоке Москвы горела гостиница

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 2. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит загорание на 2-м этаже административного здания. Проводится эвакуация людей. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
По данным сервиса «Яндекс карты», по этому адресу расположена гостиница.
Семь человек были спасены, администрацией эвакуировано около 120, отметили в ведомстве.
Пожар был локализован на площади 30 кв. м.
Позднее в оперативных службах сообщили о ликвидации пожара. Пострадавших нет.