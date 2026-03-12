Ричмонд
В Пензе возбудили уголовное дело после массового заболевания учащихся школы

Причиной массового заболевания в школе Пензе стало нарушение санитарных требований на пищеблоке.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту массового отравления учащихся в одной из школ города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

«Установлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил, повлекшие распространение инфекции среди несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в учреждении.

В управлении регионального Роспотребнадзора также сообщили, что причиной массового заболевания несовершеннолетних в школе Пензы стал норовирус второго генотипа. Нарушения санитарных требований были выявлены на пищеблоке учебного заведения.

Ранее KP.RU сообщал, что массовое отравление школьников произошло в Богородске Нижегородской области. Оно также было вызвано нарушением санитарных правил на пищеблоке.