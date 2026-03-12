В Пензе возбудили уголовное дело после массового заболевания учащихся школы

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту массового отравления учащихся в одной из школ города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.
«Установлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил, повлекшие распространение инфекции среди несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
В управлении регионального Роспотребнадзора также сообщили, что причиной массового заболевания несовершеннолетних в школе Пензы стал норовирус второго генотипа. Нарушения санитарных требований были выявлены на пищеблоке учебного заведения.
