Ричмонд
+4°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из горящей гостиницы на Алтуфьевском шоссе эвакуировали около 120 человек

Из горящей гостиницы «Восход», расположенной на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы, экстренные службы спасли семь человек и эвакуировали около 120. Об этом в четверг, 12 марта, сообщило Агенстство городских новостей «Москва».

Из горящей гостиницы «Восход», расположенной на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы, экстренные службы спасли семь человек и эвакуировали около 120. Об этом в четверг, 12 марта, сообщило Агенстство городских новостей «Москва».

— Семь человек спасены и 120 эвакуированы из горящей гостиницы «Восход» на Алтуфьевском шоссе, — передает Telegram-канал агентства.

Согласно информации Telegram-канала 112, в результате пожара никто не пострадал, на месте произошедшего работают экстренные службы.

Позже в МЧС России подтвердили ТАСС, что администрация эвакуировала из здания около 120 человек.

Здание гостиницы загорелось вечером 12 марта. По данным журналистов, со второго этажа здания видно открытое горение и люди просят о помощи. Также пожару якобы уже присвоили второй ранг сложности.

10 марта в одном из медицинских центров подмосковного Подольска произошел пожар, дым шел из пристройки первого этажа. Позднее пожарным удалось ликвидировать горение.