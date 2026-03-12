Из горящей гостиницы на Алтуфьевском шоссе эвакуировали около 120 человек

Из горящей гостиницы «Восход», расположенной на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы, экстренные службы спасли семь человек и эвакуировали около 120. Об этом в четверг, 12 марта, сообщило Агенстство городских новостей «Москва».
— Семь человек спасены и 120 эвакуированы из горящей гостиницы «Восход» на Алтуфьевском шоссе, — передает Telegram-канал агентства.
Согласно информации Telegram-канала 112, в результате пожара никто не пострадал, на месте произошедшего работают экстренные службы.
Позже в МЧС России подтвердили ТАСС, что администрация эвакуировала из здания около 120 человек.
Здание гостиницы загорелось вечером 12 марта. По данным журналистов, со второго этажа здания видно открытое горение и люди просят о помощи. Также пожару якобы уже присвоили второй ранг сложности.
10 марта в одном из медицинских центров подмосковного Подольска произошел пожар, дым шел из пристройки первого этажа. Позднее пожарным удалось ликвидировать горение.