Из горящей гостиницы на Алтуфьевском шоссе эвакуировали около 120 человек

Из горящей гостиницы «Восход», расположенной на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы, экстренные службы спасли семь человек и эвакуировали около 120. Об этом в четверг, 12 марта, сообщило Агенстство городских новостей «Москва».