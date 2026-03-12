На северо-востоке Москвы вспыхнул пожар в гостинице, больше 100 человек эвакуированы

По информации SHOT, ЧП случилось в гостинице «Восход» на Алтуфьевском шоссе. Предварительно, возгорание произошло в одном из номеров на втором этаже здания. В настоящее время наблюдается открытое пламя. Очевидцы сообщают, что ряд постояльцев оказались заблокированы внутри и не могут самостоятельно эвакуироваться. Ведутся спасательные работы. Для ликвидации пожара и оказания помощи задействованы дополнительные пожарные подразделения.