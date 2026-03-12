Пожарные локализовали возгорание в гостинице на Алтуфьевском шоссе

Здание гостиницы загорелось вечером 12 марта. По данным журналистов, со второго этажа здания было видно открытое горение и люди просили о помощи. Также пожару якобы присвоили второй ранг сложности. Позднее СМИ сообщили, что экстренные службы спасли из здания гостиницы семь человек и эвакуировали 120. В результате случившегося никто не пострадал.