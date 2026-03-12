Пожарные локализовали возгорание в гостинице на Алтуфьевском шоссе

Пожарные локализовали возгорание в здании гостиницы «Восход» на Алтуфьевском шоссе на площади 30 квадратных метров. Об этом в четверг, 12 марта, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на информацию оперативных служб.
— В оперативных службах сообщили о локализации пожара на площади 30 квадратных метров, — передает агентство.
Здание гостиницы загорелось вечером 12 марта. По данным журналистов, со второго этажа здания было видно открытое горение и люди просили о помощи. Также пожару якобы присвоили второй ранг сложности. Позднее СМИ сообщили, что экстренные службы спасли из здания гостиницы семь человек и эвакуировали 120. В результате случившегося никто не пострадал.