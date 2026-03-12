Ричмонд
сильный снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение поездов на МЦД-4 восстановлено после сбоя

Сбой в движении пассажирских электропоездов произошел на четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4), сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Московской железной дороги.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в 19:33 на станции “Савeловская” МЦД-4 по техническим причинам был задержан электропоезд № 7488 сообщением “Апрелевка” — “Железнодорожная”. В 19:53 состав продолжил движение. В связи с этим были задержаны до 20 минут несколько вслед идущих поездов в сторону “Железнодорожной”. Для стабилизации графика поезд № 7488 сообщением “Апрелевка” — “Железнодорожная” был отменeн на участке “Каланчeвская” — “Железнодорожная”, — говорится в сообщении.

В настоящее время поезда МЦД-4 курсируют с установленным интервалом в штатном режиме. Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства.