Движение поездов на МЦД-4 восстановлено после сбоя

«Сегодня в 19:33 на станции “Савeловская” МЦД-4 по техническим причинам был задержан электропоезд № 7488 сообщением “Апрелевка” — “Железнодорожная”. В 19:53 состав продолжил движение. В связи с этим были задержаны до 20 минут несколько вслед идущих поездов в сторону “Железнодорожной”. Для стабилизации графика поезд № 7488 сообщением “Апрелевка” — “Железнодорожная” был отменeн на участке “Каланчeвская” — “Железнодорожная”, — говорится в сообщении.