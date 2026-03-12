Присяжные признали экс-сенатора Савельева виновным в подготовке убийства

Дмитрию Савельеву инкриминировали организацию приготовления к убийству (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 и п. «3» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а Сергею Дюкову — подстрекательство и пособничество в приготовлении к убийству (ч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Дмитрий Савельев вину отрицал, а Сергей Дюков — признавал частично, сообщив, впрочем, что не знал, кто заказчик, и что был введен в заблуждение относительно мотивов планировавшегося преступления.