Присяжные признали экс-сенатора Савельева виновным в подготовке убийства

По версии следствия, Дмитрий Савельев пытался организовать убийство своего делового партнера, совладельца компании «Оптомониторинг» Сергея Ионова, из-за разногласий по ведению бизнеса, выделив на преступление $100 тыс. Ионова должны были устранить в колонии, куда он попал, получив срок за растрату командировочных.
Дмитрию Савельеву инкриминировали организацию приготовления к убийству (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 и п. «3» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а Сергею Дюкову — подстрекательство и пособничество в приготовлении к убийству (ч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Дмитрий Савельев вину отрицал, а Сергей Дюков — признавал частично, сообщив, впрочем, что не знал, кто заказчик, и что был введен в заблуждение относительно мотивов планировавшегося преступления.
Еще один фигурант, ветеран войны в Афганистане и родственник Дюкова Юрий Нефедов, признал вину и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело выделено в отдельное производство.