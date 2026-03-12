Напавший на синагогу в Мичигане убит сотрудниками службы безопасности

Предварительно, нападавший погиб ещё в момент, когда его машина врезалась в здание — охранники открыли по авто огонь. При себе у преступника была винтовка. Расследованием на месте занимаются сотрудники ФБР и Управления по борьбе с терроризмом. Параллельно, в районе происшествия, были приняты дополнительные меры безопасности для еврейских общин.