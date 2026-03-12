В Севастополе ПВО сбила две воздушные цели

«В Севастополе военные отразили атаку ВСУ, сбиты две воздушных цели», — написал Развожаев в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что, по предварительной информации, в одном из многоквартирных домов ударной волной выбило стекла в двух окнах, а от упавших обломков сбитых БПЛА во дворе загорелся гараж.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше