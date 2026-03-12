Ричмонд
В Севастополе ПВО сбила две воздушные цели

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Атака ВСУ отражена военными в Севастополе, сбиты две воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: © РИА Новости

«В Севастополе военные отразили атаку ВСУ, сбиты две воздушных цели», — написал Развожаев в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что, по предварительной информации, в одном из многоквартирных домов ударной волной выбило стекла в двух окнах, а от упавших обломков сбитых БПЛА во дворе загорелся гараж.

