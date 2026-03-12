Минкульт заявил об опасном прецеденте из-за отказа Европы вернуть «крымскую коллекцию»

В ведомстве подчеркнули, что ни один из музеев, предоставивших экспонаты для выставок в Европе, не мог предположить, что предметы станут «политическими заложниками» и не вернутся в Крым, где они хранились веками. В Минкультуры назвали произошедшее опасным прецедентом, который подрывает международную музейную практику и ставит под сомнение сам принцип сохранения целостности коллекций.