Пожар в гостинице на северо-востоке Москвы ликвидирован, спасены 7 человек

На северо-востоке столицы произошёл серьёзный пожар в административном здании. Возгорание случилось на втором этаже строения, расположенного на Алтуфьевском шоссе. По данным карт, по этому адресу находится гостиница. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС в Max.

Источник: Life.ru

На место оперативно выехали расчёты МЧС. Пожар удалось локализовать на площади 30 квадратных метров.

Спасены семь человек, которые не могли самостоятельно выбраться из горящего здания. Ранее сообщалось о четырёх спасённых, позже цифру уточнили. Всего, по последним данным, было эвакуировано порядка 120 человек.

Ранее главное управление МЧС России по Татарстану опровергло сообщения о якобы обязательной эвакуации жителей республики из-за возможных паводков. В ведомстве подчеркнули, что эти сведения не соответствуют действительности и являются фейковыми. Никаких распоряжений о введении режима чрезвычайной ситуации или массовой эвакуации в Татарстане не принималось.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.