Пожар в гостинице на северо-востоке Москвы ликвидирован, спасены 7 человек

На северо-востоке столицы произошёл серьёзный пожар в административном здании. Возгорание случилось на втором этаже строения, расположенного на Алтуфьевском шоссе. По данным карт, по этому адресу находится гостиница. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС в Max.