Расчёты ПВО уничтожили две воздушные цели, отражая атаку ВСУ на Севастополь

Расчёты противовоздушной обороны отразили нападение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Уничтожено два вражеских беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: Life.ru

«В районе нижней Голландии, по предварительной информации, в одном из многоквартирных домов ударной волной выбило стёкла в двух окнах, а от упавших обломков сбитых БПЛА во дворе загорелся гараж», — написал он в своём телеграм-канале.

Губернатор призвал жителей при обнаружении опасных предметов незамедлительно звонить по номеру 112. Он подчеркнул, что спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и незамедлительно выезжают на место.

Напомним, российские системы противовоздушной обороны уничтожили 30 украинских БПЛА над российскими регионами за шесть часов. Большинство из БПЛА (19) были сбиты над Белгородской областью, ещё шесть — над Курской, три — над Брянской, и два — над Республикой Крым. Все цели были уничтожены за шесть часов, в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

