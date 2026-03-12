CNN: в машине напавшего на синагогу в Мичигане нашли много взрывчатки

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб обнаружили, предположительно, значительный объем взрывчатых веществ в кузове автомобиля, который протаранил синагогу Temple Israel в штате Мичиган. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
Шериф округа Окленд Майкл Бушар подтвердил, что специалисты работают над разминированием транспортного средства. По его словам, этот процесс еще не завершен. Глава департамента также отметил, что внутри автомобиля произошло возгорание, причины которого устанавливаются.
На кадрах с места происшествия, снятых с воздуха, запечатлены клубы густого черного дыма, поднимающиеся над зданием синагоги. Правоохранительные органы по-прежнему не снимают оцепление территории, пока полностью не будет устранена угроза взрыва.
Ранее неизвестный протаранил здание синагоги, он был вооружен винтовкой. Сотрудники службы охраны вступили в перестрелку с нападавшим, в результате чего он получил смертельное ранение. Сообщается, что пострадал один из сотрудников службы охраны, его жизни ничего не угрожает.