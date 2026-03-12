CNN: в машине напавшего на синагогу в Мичигане нашли много взрывчатки

Ранее неизвестный протаранил здание синагоги, он был вооружен винтовкой. Сотрудники службы охраны вступили в перестрелку с нападавшим, в результате чего он получил смертельное ранение. Сообщается, что пострадал один из сотрудников службы охраны, его жизни ничего не угрожает.