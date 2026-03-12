В Херсоне произошли взрывы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
В контролируемых властями Украины районах Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.
