Суд в Швейцарии встал на сторону «Нафтогаза» в споре о транзите с «Газпромом»

В августе 2025 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск «Газпрома» к «Нафтогазу» об антиисковом запрете по спору, касающемуся транзита газа через Украину. Суд также запретил «Нафтогазу» инициировать, продолжать или поддерживать против «Газпрома» любые арбитражные и судебные разбирательства и процедуры за пределами РФ по спору в связи с соглашением о транзите через Украину, в том числе связанные с антиисковыми запретами и обеспечительными мерами и арестами в отношении имущества российского холдинга или его аффилированных лиц.