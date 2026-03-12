Суд в Швейцарии встал на сторону «Нафтогаза» в споре о транзите с «Газпромом»

ЖЕНЕВА, 12 марта. /ТАСС/. Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию «Газпрома» по решению Международного арбитражного суда Международной торговой палаты в Цюрихе, который в июне 2025 года обязал его выплатить украинскому «Нафтогазу» более $1,3 млрд в рамках контракта от транзите российского газа через свою территорию. Это следует из решения суда, опубликованного на сайте судебной инстанции.
В 2019 году «Газпром» и «Нафтогаз» заключили пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины в Европу. Осенью 2022 года «Нафтогаз» подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против «Газпрома» за якобы несвоевременную оплату услуг. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что это арбитражное разбирательство нелегитимно.
«Апелляция отклонена в той мере, в какой она была принята к рассмотрению», — говорится в постановлении суда. Отмечается, что в дополнение к уже присужденной компенсации «Газпром» должен оплатить собственные судебные издержки в размере 200 тыс. швейцарских франков ($254 тыс.), а также издержи «Нафтогаза» в размере 250 тыс. франков ($318 тыс.).
В августе 2025 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск «Газпрома» к «Нафтогазу» об антиисковом запрете по спору, касающемуся транзита газа через Украину. Суд также запретил «Нафтогазу» инициировать, продолжать или поддерживать против «Газпрома» любые арбитражные и судебные разбирательства и процедуры за пределами РФ по спору в связи с соглашением о транзите через Украину, в том числе связанные с антиисковыми запретами и обеспечительными мерами и арестами в отношении имущества российского холдинга или его аффилированных лиц.
В январе 2024 года российский суд уже запретил «Нафтогазу» продолжать разбирательство против «Газпрома» в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты. Суд тогда постановил взыскать с «Нафтогаза» в пользу «Газпрома» около $150 млн при неисполнении запрета на продолжение разбирательства. Позднее российский холдинг добился увеличения неустойки до более $1,35 млрд.