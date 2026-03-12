В Самарской области нашли пропавших брата и сестру

Ранее в Санкт-Петербурге завершились поиски двух братьев 11 и 14 лет, которые не выходили на связь с 10 марта. Дети живы. Как выяснилось, причиной исчезновения мог стать семейный конфликт. По данным источника, мать и отчим наказали мальчиков за плохое поведение и забрали у них мобильные телефоны. Обиженные дети решили сбежать.