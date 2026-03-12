От звезды экрана до боцмана: как жил и умер актер «Электроника» Скромный

В Одессе умер актер Василий Скромный, известный миллионам зрителей по роли хулигана Макара Гусева в культовом советском фильме «Приключения Электроника».
Причина смерти.
В Одессе на 62-м году жизни умер актер Василий Скромный. О трагическом событии сообщил его товарищ Виктор Деркач. Для миллионов зрителей Скромный навсегда останется харизматичным «рыжим» героем из культовой ленты «Приключения Электроника» — символом детства целого поколения 1980-х годов.
Как стало известно из окружения актера, в последние месяцы Василий Скромный боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. После постановки диагноза он проходил длительное лечение, включая курсы химиотерапии. Состояние артиста серьезно осложнили проблемы с сердцем, возникшие на фоне терапии.
Путь к славе и успех в кино.
Василий Скромный родился в августе 1964 года в Одессе. В кино он попал случайно: в детстве, катаясь по перилам в школе, он едва не сбил ассистента режиссера Юлию Константинову, которая как раз искала детей для съемок.
Режиссер Константин Бромберг сразу разглядел в бойком и задиристом подростке идеального кандидата на роль рыжеволосого хулигана Макара Гусева. После выхода фильма в 1979 году Скромный мгновенно стал кумиром подростков, а многие фразы его персонажа ушли в народ.
Жизнь после кино: от актера до боцмана.
После успеха «Приключений Электроника» Скромный снялся еще в нескольких кинопроектах, в том числе в фильмах «Школа», «Третье измерение» и «Комбат». Он также учился в театральной школе при Одесской киностудии, однако позднее актерская карьера отошла на второй план.
Выросший в семье моряка, Скромный после службы в морской авиации поступил в морское училище, а затем служил боцманом дальнего плавания на торговых судах.
За годы службы он побывал во многих странах, в том числе в Турции, Египте, на Кубе, в Мексике, Бразилии, Аргентине, Австралии и странах Океании.
По данным СМИ, актер был женат, однако подробности личной жизни он предпочитал не раскрывать.