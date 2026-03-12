При отражении атаки ВСУ на Севастополь сбили две воздушные цели

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Силы ПВО сбили две воздушные цели, отражая атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, военные отразили атаку ВСУ на город. Было сбито две воздушные цели.
По предварительной информации, в одном из многоквартирных домов в районе нижней Голландии ударной волной выбило стекла в двух окнах. Также во дворе загорелся гараж из-за упавших обломков сбитых БПЛА.
