Ричмонд
сильный снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При отражении атаки ВСУ на Севастополь сбили две воздушные цели

В одном из многоквартирных домов, предварительно, ударной волной выбило стекла в двух окнах.

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Силы ПВО сбили две воздушные цели, отражая атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, военные отразили атаку ВСУ на город. Было сбито две воздушные цели.

По предварительной информации, в одном из многоквартирных домов в районе нижней Голландии ударной волной выбило стекла в двух окнах. Также во дворе загорелся гараж из-за упавших обломков сбитых БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше