В Липецкой области объявили воздушную опасность

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Воздушная опасность объявлена на территории Липецкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.
«Объявлен желтый уровень “Воздушная опасность” по Липецкой области», — говорится в сообщении.
