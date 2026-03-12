Ричмонд
Белый дом: Трампу доложили о нападении со стрельбой в синагоге

Напавшего на синагогу в штате Мичиган ликвидировали.

Источник: Аргументы и факты

Американскому президенту Дональду Трампу сообщили о нападении со стрельбой на синагогу в штате Мичиган, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Президент был проинформирован о стрельбе в Мичигане», — сказала она в интервью CNN.

Подробности Левитт не сообщила.

Ранее сообщалось, что днем 12 марта в синагоге «Исраэль» в штате Мичиган произошла стрельба, на место происшествия выехали правоохранительные органы. Позднее шериф округа Окленд Майкл Бушар сообщил, что напавшего ликвидировали в ходе перестрелки с полицией.

По данным СМИ, мужчина на автомобиле протаранил здание дошкольного центра при синагоге «Темпл Исраэль» и вступил в перестрелку с сотрудниками безопасности, после чего был убит.

