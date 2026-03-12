Ричмонд
Присяжные признали экс-сенатора Савельева виновным в покушении на убийство

По версии обвинения, Дмитрий Савельев решил убить своего бывшего делового партнера Сергея Ионова.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Коллегия присяжных признала виновным бывшего сенатора Дмитрия Савельева, который обвиняется в покушении на убийство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«В Тверском районном суде города Москвы 12 марта 2026 года коллегия присяжных заседателей провозгласила обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении Савельева Дмитрия Владимировича и Дюкова Сергея Александровича», — сказано в сообщении пресс-службы. Согласно уголовно-пороцессуальному кодексу, после этого стороны процесса обсудят вердикт присяжных, а затем судья вынесет приговор. После обвинительного вердикта суд назначит наказание Савельеву и Дюкову, оправдательный приговор он вынести не имеет права.

По версии обвинения, Савельев решил убить своего бывшего делового партнера Сергея Ионова. Для этого был привлечен Сергей Дюков, который нашел киллера, сразу обратившегося в правоохранительные органы. Само убийство было инсценировано.