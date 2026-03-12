Присяжные признали экс-сенатора Савельева виновным в покушении на убийство

«В Тверском районном суде города Москвы 12 марта 2026 года коллегия присяжных заседателей провозгласила обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении Савельева Дмитрия Владимировича и Дюкова Сергея Александровича», — сказано в сообщении пресс-службы. Согласно уголовно-пороцессуальному кодексу, после этого стороны процесса обсудят вердикт присяжных, а затем судья вынесет приговор. После обвинительного вердикта суд назначит наказание Савельеву и Дюкову, оправдательный приговор он вынести не имеет права.