CNN: автомобиль, протаранивший синагогу в Мичигане, был начинен взрывчаткой

«Сотрудники ФБР находятся на месте происшествия вместе с партнерами в Мичигане и реагируют на явную ситуацию с наездом автомобиля и активным стрелком у синагоги “Храм Израиля”, — сообщил в соцсетях директор ФБР Кэш Патель.