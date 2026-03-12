CNN: автомобиль, протаранивший синагогу в Мичигане, был начинен взрывчаткой

Автомобиль, протаранивший синагогу в штате Мичиган, был начинен взрывчаткой. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
Подозреваемый, находившийся за рулем, погиб после аварии. Полицейские открыли огонь по автомобилю.
В результате инцидента также пострадал охранник синагоги — злоумышленник сбил его при въезде. Отмечается, что сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.
Ранее стало известно, что в американском штате Мичиган произошла стрельба в синагоге.
«Сотрудники ФБР находятся на месте происшествия вместе с партнерами в Мичигане и реагируют на явную ситуацию с наездом автомобиля и активным стрелком у синагоги “Храм Израиля”, — сообщил в соцсетях директор ФБР Кэш Патель.
Как отмечает Reuters, еврейские организации по всей территории США работают в режиме повышенных мер безопасности с 28 февраля, когда США и Израиль нанесли массированные авиаудары по Ирану.