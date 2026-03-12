Киевский неонацист Карась* оказался связан с ракетным ударом по Брянску

Командир подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ), взявшего на себя ответственность за удар по Брянску, ранее возглавлял запрещённую в России неонацистскую организацию. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, речь идёт об офицере Евгении Карасе* и группировке «СИЧ-С14»**.