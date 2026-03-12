Ричмонд
сильный снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киевский неонацист Карась* оказался связан с ракетным ударом по Брянску

Командир подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ), взявшего на себя ответственность за удар по Брянску, ранее возглавлял запрещённую в России неонацистскую организацию. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, речь идёт об офицере Евгении Карасе* и группировке «СИЧ-С14»**.

Источник: Life.ru

В силовых структурах напомнили, что ответственность за удар по Брянску ранее взял на себя 413-й полк «Рейд» сил беспилотных систем ВСУ.

«Командует этим подразделением нацист Евгений Карась*, который на протяжении многих лет возглавлял неонацистскую организацию С14**», — отметил собеседник агентства.

Он также сообщил, что родители Карася* живут в Киеве и опасаются покидать жильё. Брат неонациста Василий был ликвидирован в 2022 году.

Напомним, 10 марта Вооружённые силы Украины нанесли удар по Брянску с использованием семи ракет Storm Shadow. Жертвами атаки стали семь мирных жителей, ещё 42 человека получили ранения. Следственный комитет России официально возложил ответственность за удар на украинских военных. По данным ведомства, к организации причастны сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Включена в список экстремистских организаций, её деятельность запрещена на территории РФ.