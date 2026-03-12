Ричмонд
Группировку для тушения пожара на нефтебазе Тихорецка увеличили

Количество людей, участвующих в тушении пожара на нефтебазе в Тихорецке, было увеличено до 270, заявили в оперштабе Краснодарского края.

Количество людей, участвующих в тушении пожара на нефтебазе в Тихорецке, было увеличено до 270, заявили в оперштабе Краснодарского края. Количество единиц техники увеличилось до 72 единиц.

Тушение продолжается 15 часов.

Утром, как заявляли в оперативном штабе, площадь возгорания оценивалась в 150 квадратных метров. Как сообщалось, пострадавших при пожаре не было.

12 марта в Ростовской области при проведении сварочных работ произошел пожар. Сообщалось о пяти пострадавших при возгорании.

Читайте материал «В Ростовской области загорелся завод, пострадали пятеро».

