Группировку для тушения пожара на нефтебазе Тихорецка увеличили

Количество людей, участвующих в тушении пожара на нефтебазе в Тихорецке, было увеличено до 270, заявили в оперштабе Краснодарского края. Количество единиц техники увеличилось до 72 единиц.
Тушение продолжается 15 часов.
Утром, как заявляли в оперативном штабе, площадь возгорания оценивалась в 150 квадратных метров. Как сообщалось, пострадавших при пожаре не было.
12 марта в Ростовской области при проведении сварочных работ произошел пожар. Сообщалось о пяти пострадавших при возгорании.
