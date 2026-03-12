Ричмонд
сильный снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очевидцы сообщают о пожаре в двухэтажном здании на улице Мадояна в Ростове

Поздно вечером на улице Мадояна в Ростове загорелось двухэтажное здание, на месте работают пожарные.

Источник: Комсомольская правда

Пожар на улице Мадояна разгорелся в Ростове-на-Дону поздно вечером в четверг, 12 марта. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам горожан, огонь охватил двухэтажное здание. Судя по кадрам с места событий, пламя распространяется очень активно. Люди рассказывают, что куски шифера взрываются от высокой температуры и разлетаются в разные стороны.

Из-за пожара движение на участке улицы Мадояна перекрыли. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», проезд серьезно затруднен по нечетной стороне от Доватора до Калининградской — участок отмечен красным цветом. В обратном направлении небольшой затор наблюдается от Вишневого переулка до кольца на пересечении с Доватора.

Информация о пострадавших и причинах возгорания пока не поступала. На месте работают экстренные службы.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.