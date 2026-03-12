Экс-учитель с Урала получил 15 лет за съёмку порно с сиротами из детдома

Ранее 71-летний житель Москвы, неоднократно судимый за преступления против несовершеннолетних ещё в советские годы, вновь был отправлен в колонию. Он выслеживал девочек на улице, провожал до дома и нападал в подъезде. После освобождения он принялся за старое, признавшись, что не может избавиться от влечения к детям.