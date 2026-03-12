Ричмонд
Расчёты ПВО уничтожили 14 украинских дронов над регионами России за три часа

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за три часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество дронов — шесть — сбили над территорией Республики Крым. Четыре БПЛА ликвидировали над Курской областью, два — над Белгородской областью, по одному — над Брянской и Калужской областями.

Ранее расчёты противовоздушной обороны отразили нападение Вооружённых сил Украины на Севастополь. Уничтожено два вражеских беспилотных летательных аппарата. В районе нижней Голландии, по предварительной информации, в одном из многоквартирных домов ударной волной выбило стёкла в двух окнах, а от упавших обломков сбитых БПЛА во дворе загорелся гараж.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

